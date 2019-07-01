Ergenekon davasında karar açıklandı

Ergenekon davasında karar açıklandı

Ergenekon davasında karar açıklandı

Ergenekon davasında tüm sanıklar örgüt üyeliğinden beraat etti. Davanın tutuklu sanıklarından Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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