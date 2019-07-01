Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında son savunmalar tamamlandı. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasına karar için ara verildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Alparslan Aslan, Erhan Timuroğlu ile Bedirhan Şinal, tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

"Beni kullanan polislerin kurbanı oldum"

Önceki duruşmada savunmasını yapamayan sanık Bedirhan Şinal esasa ilişkin savunmasını yaptı. Şinal, "Benim çocukluğumu kullanıp, olaylarda kullanan rütbeli polislerin kurbanı oldum. Hangi merci olursa olsun bildiklerimi sorduklarında anlattım. Bildiklerim ve gördüklerim beni yanıltmadı. Benim itiraflarımı gören, kapatılan 13 ACM heyeti 'frene bas Bedirhan' diyerek beni durdurmaya çalıştı. Ergenekon kumpasında hakkında müebbet istenen ve 1 gün bile tutuklu kalmayan insanlar var" dedi.

Savunmasını sürdüren sanık Şinal, "Osman Yıldırım, FETÖ'nün 'Osman'ı mıydı. 20 yıl ceza aldı ve beraat etti. Ben Allah'tan ve milletimin kalbinden beraatimi aldım. Benim gençliğim FETÖ'ye kurban gitti. Ben de aldatıldım, pişmanım. Gerçekleri anlattığım için adaletsizliğe maruz kaldım. Yine mahkum edilmemeyi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Bedirhan Şinal'in savunmasının ardından karar öncesi, sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuklu sanık Alparslan Aslan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, diğer sanıkların da beraat taleplerinin ardından kararı açıklamak üzere duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA