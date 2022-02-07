Ergene Nehri taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı - Haberler
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Ergene Nehri taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Ergene Nehri taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayıldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayıldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Yenicegörece İstasyonu'nda 1 Şubat'ta 18 metreküp/saniye olan nehrin debisi, son ölçümde 200 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ, bu yükseliş için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.

Nehrin yatağından çıkması nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Uzunköprü'ye bağlı Çiftlik ve Salarlı köyleri arasındaki yolun bir bölümü suyla kaplandı. Karayolları ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapadı.

Kentte bugün sağanak, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yıldız Dağları, Uzunköprü, Edirne, kar, Güncel, Haber

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