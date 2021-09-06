ERGENE İLÇESİNE SATHİ KAPLAMA HİZMETİ

İl genelinde yol yapım hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene ilçesine bağlı Misinli, İğneler ve Ahimehmet mahallelerinin bağlantı yollarında başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

İl genelinde yol yapım hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene ilçesine bağlı Misinli, İğneler ve Ahimehmet mahallelerinin bağlantı yollarında başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bahse konu mahallelerde toplamda 57 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. 6 metre genişliğe ve 9, 5 kilometre uzunluğa sahip yol, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda trafiğe uygun hale getirildi.

2021 yılının başından bu yana yol yapım konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Vatandaşlarımıza daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti vermek amacıyla tüm ilçelerimizde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız yolların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre