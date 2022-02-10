Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, geçen yıl sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suya kapılan Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi heyeti, bölgede inceleme yaptı.

Ergene ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ile arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı. Dere üzerinde bulunan kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre mesafedeki dere yağına sürüklenen çocuklardan Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti, Barış Önder ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.