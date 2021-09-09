Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaaslan'dan esnaf ziyareti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, esnafı ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, esnafı ziyaret etti.

Karaaslan, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yasin Günay ile Ziya Gökalp ve Milli Egemenlik Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar