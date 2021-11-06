Ergani Kaymakamı Karaaslan, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
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Ergani Kaymakamı Karaaslan, öğrencilerle bir araya geldi

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Karaaslan, öğrencilerle bir araya geldi

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, özel bir okulu ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, özel bir okulu ziyaret etti.

Ziyarete Kaymakam Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez özel bir okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Karaaslan, "Hayattaki bütün faaliyetlerin temel hedefi, insan mutluluğudur. Eğer bir tatmin duygusu hissediyorsak, bu mutluluk ortaya çıkmış ve amacımıza ulaşmışız demektir. Öğretmenlik diğer mesleklere göre kıyasladığında tatmin duygusu en fazla olan meslektir." diye konuştu.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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