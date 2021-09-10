Ergani Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Karaoğlan'dan kredi müjdesi
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Ergani Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Karaoğlan'dan kredi müjdesi

Ergani Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Karaoğlan'dan kredi müjdesi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ağa Karaoğlan, kooperatif olarak ortaklarına işletme ve yatırım kredileri olmak üzere toplam 500 bin liraya kadar kredi verebilecek konuma geldiklerini söyledi.

Ergani Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ağa Karaoğlan, kooperatif olarak ortaklarına işletme ve yatırım kredileri olmak üzere toplam 500 bin liraya kadar kredi verebilecek konuma geldiklerini söyledi.

Karaoğlan, Ergani esnaf ve sanatkarına kredi limiti konusunda yeni bir hizmet sunulduğunu belirterek, kooperatiflerin azami 150 bin lira olan üst limitin 200 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Kooperatiflerinin ülkenin esnaf kefalet kooperatifleri sınıflandırmasında risk grubunda yer aldığını kaydeden Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Bu hususta başarı çizgisini korumaya devam etmiş ve değerli esnaf ve sanatkar arkadaşlarımıza hazine destekli, yıllık yüzde 8 faiz oranıyla 200 bin lira şahıs üst limitli işletme kredisi kullandırmaya hak kazanmıştır. Bu kadar da değil. En az bir yıllık faaliyet süresini tamamlayan esnafımıza, 500 bin liraya kadar, aylık veya üçer aylık dönemlerle geri ödenmek üzere 120 ay vadeli iş yeri edinme, 60 ay vadeli ise sıfır km araç kredisi tahsis edebileceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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