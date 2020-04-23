Ergani'deki tarihi ve turistik mekanlarda sessizlik hakim Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Diyarbakır kent genelinde olduğu gibi Ergani ilçesinde de cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

İlçede her yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayan dünyaca ünlü Çayönü ve Hilar Mağaraları ve Makam Dağında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kaynak: AA