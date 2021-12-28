Ergani'de sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Aziziye Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde dükkanlara uğrayıp sahte para vermeye çalışan biri kadın iki kişinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince esnafa 300 lira sahte para verdikleri gerekçesiyle S.G. ve M.B. gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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