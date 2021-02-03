Ergani'de marketlerde fiyat denetimi
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Ergani'de marketlerde fiyat denetimi

03.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:46
Ergani'de marketlerde fiyat denetimi

Ergani ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ergani ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki marketlerde satışa sunulan ürünlerin etiketli olup olmadığını, fiyatlarını denetledi.

Kaymakam Öztürk, yapılan denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen zabıta ekiplerinin marketlerde rafları kontrol ederek ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farkına yönelik kontrolleri yaptığını, güncel fiyatları kayıt altına aldığını, fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecinin başlatıldığını belirtti.

Öztürk, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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