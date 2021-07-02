Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor

Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor.

Ergani ilçesinde kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla belediye ekipleri, kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 60 kırsal mahallesinde 145 bin metrekarelik alan kilitli parke ile döşenecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, göreve geldiği günden itibaren, 2020 yılında 23 kırsal mahallede meydan, sokak, mezarlık yolları, okul bahçesi, cami ve taziye evi çevresi gibi 150 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşendiğini söyledi.

Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2020-2021 yıllarında 83 kırsal mahallede toplam 295 bin metrekarelik alanın mahalle sakinleri için sorunsuz ve kullanışlı hale geleceğini kaydeden Öztürk, mahallelerde okul, taziye evi, mezarlık, cami gibi ortak kullanım alanlarında ulaşım koşullarının iyileştirileceğini belirtti.

Öztürk, kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri halka ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Murat Kurum Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Diego Costa Emre Kocadağ Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:54:35. #1.16#

title