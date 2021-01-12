Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor
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Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor

12.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:16
Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor

Ergani ilçesinde kırsal mahallelerde yollar parke taşı ile döşeniyor.

Ergani ilçesinde kırsal mahallelerde yollar parke taşı ile döşeniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla belediye ekipleri, kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Yolbulan, Karşıbağlar, Aşağı Bitikçi, Yukarı Bitikçi, Sallar, İncehıdır, Bereketli, Yapraklı, Demirli, Aşağı Kuyulu, Yukarı Kuyulu, Karpuzlu, Dallıdağ, Sabırlı, Karaburçak, Akçoban, Çakartaş, Kavaklı, Alitaş, Yolköprü, Sökündüzü, Gözekaya, Armutova ve Kortaş olmak üzere 24 mahallede kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Mahallelerde okul, taziye evi, mezarlık, cami gibi ortak kullanım alanlarında ulaşım koşulları iyileştirildi.

Kaymakam Öztürk, kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri halka ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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