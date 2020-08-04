Ergani'de, kadınların kış hazırlığı
Ergani'de kadınlar kış hazırlığına başladı.
04.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:39
Ergani'de kadınlar kış hazırlığına başladı.
Kışlık yiyecek hazırlıklarını imece yolu ile yapan ev kadınları, pazardan aldıkları biber, domates, bamya, patlıcanları işledikten sonra iple astıkları balkonda kurutuyor.
Kış mevsiminin en önemli ihtiyaçlarından birinin kurutmalık sebzeler olduğunu vurgulayan kadınlar, yaklaşık 2 ay boyunca sebze kurutmaya bırakacaklarını ardından salça yapacaklarını belirttiler.
Kaynak: AA