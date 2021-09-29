Ergani'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergani'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün M.H.B. ve R.B. ile S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada M.H.B. ve R.B. silahla, S.G. ise bıçakla yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Bülent Ersoy Şafak Sezer Mustafa Keser Kerem Kamışlı
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Adil Karaismailoğlu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ergani'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:03:51. #1.11#