Erenler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumaş pazarı kurulmayacak
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Erenler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumaş pazarı kurulmayacak

02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
Erenler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumaş pazarı kurulmayacak

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çarşamba günleri kurulan kumaş pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı belirtildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çarşamba günleri kurulan kumaş pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı belirtildi.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede Çarşamba Pazarı'nın kumaş pazarı bölümünün, ilin açıklanan Kovid-19 haritasında "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, pazarın sebze meyve bölümünün ise zabıta ekiplerinin denetiminde açık olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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