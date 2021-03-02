Erenler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumaş pazarı kurulmayacak
02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çarşamba günleri kurulan kumaş pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı belirtildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çarşamba günleri kurulan kumaş pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı belirtildi.
Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede Çarşamba Pazarı'nın kumaş pazarı bölümünün, ilin açıklanan Kovid-19 haritasında "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, pazarın sebze meyve bölümünün ise zabıta ekiplerinin denetiminde açık olacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı