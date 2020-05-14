Eren, "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda"
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Eren, "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda"

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacıların hastalıkta ve sağlıkta halkın yanında olduğunu söyledi.

Eren,
14.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:04

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacıların hastalıkta ve sağlıkta halkın yanında olduğunu söyledi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısı ile bir basın açıklaması düzenledi. Eren açıklamasında, hastalıkta ve sağlıkta halkın yanında olduklarını ifade edip, "Bizler her sene 14 Mayıs'ı belirli temalar çerçevesinde, tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı 'Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda' olarak belirledik. Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz" dedi.

Meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşu

Eren ve oda yöneticileri açıklamanın yapıldığı sırada hayatlarını kaybeden eczacılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Eren açıklamasını sözlerle sürdürdü. "Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz. Buradan Hastalarımıza da seslenmek istiyoruz; hastalıkta ve sağlıkta eczacınınz olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler de, ilaçlarınızı düzenli kullanarak, doktorunuz ya da eczacınızın önermediği ilaçları kullanmayarak, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyarak, kendi sağlığınıza dikkat ederek,

sağlığın ve eczacının yanında olun" - SİVAS

Kaynak: İHA

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