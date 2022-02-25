Eren Hacısalihoğlu kimdir? Aziz Kenan kim, gerçek adı nedir? Eren Hacısalihoğlu dizileri ve filmleri

Eren Hacısalihoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şu sıralar SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde, Kenan karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eren Hacısalihoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EREN HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Eren Hacısalioğlu, 5 Haziran 1986 Trabzon Akçaabat doğumludur. Eren Hacısalihoğlu, İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Eren Hacısalihoğlu; Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege'de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, Ve İnsan Aldandı dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili adlı dizide Demiray karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu 1.80 metre oyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.

Eren Hacısalihoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Aziz (Kenan) (TV Dizisi)

2018 – Muhteşem İkili (Demiray) (TV Dizisi)

2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)

2017 – Sümela'nın Şifresi: Cünyor Temel (Şota) (Sinema Fimi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Kemalettin Paşa) (TV Dizisi)

2016 – Ateş (Yavuz) (Sinema Filmi)

2016 – Asla Vazgeçmem (Sinan) (TV Dizisi)

2016-2017 – Aşk Yalanı Sever (Ferit) (TV Dizisi)

2015 – Kalbim Ege'de Kaldı (Yaman) (TV Dizisi)

2014 – Kadim Dostum (Ferzan)(TV Dizisi)

2012 – Benim İçin Üzülme (Harun) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Dejan) (TV Dizisi)

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