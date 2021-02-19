'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi
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'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi

19.02.2021 08:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:25
'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi

HATAY, Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen 'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda, 7 depo ve 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam maddesi ele geçirildi.

HATAY, Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen 'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda, 7 depo ve 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam maddesi ele geçirildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelle düzenlenen 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başarıyla tamamlandı. Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinin yer aldığı operasyonda, bölücü terör örgütünün barındığı değerlendirilen bölge karış karış tarandı. Yer yer karla kaplı bölgede gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait 7 depo ve 2 sığınak tespit edildi. Depolar ve sığınakların içinde 12 adet savunma tipi el bombası, 5,5 kilogram amonyum nitrat, 106 adet 7.62x54 mm. PKM makineli tüfek fişeği, 289 adet 7.62x39 mm. kalaşnikof fişeği, 3 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet anti personel RPG-7 mühimmatı, 9 adet el bombası fünyesi, 15 adet büyük pil, 312 metre elektrik kablosu, 1 adet elektronik fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 2 adet el telsizi, 2 adet gündüz görüş dürbünü ve terörist liderinin posterleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklarda ayrıca teröristler tarafından sahte kimlik düzenlemek için kullanıldığı değerlendirilen, İslahiye, Hatay, Nizip, Adıyaman/Merkez, Diyarbakır/Bağlar-Lice, Adana/Ceyhan Nüfus Müdürlüğü ibareli 12 adet soğuk mühür ve 11 adet üzeri yazılmamış eski tip nüfus cüzdan kağıdı ele geçirildi.

'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi
'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi
'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi
'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi
'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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