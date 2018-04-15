Ereğli Tso Seçimleri

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Gülüç beldesindeki bir otelde yapılan Ereğli TSO meclis üyeliği seçimlerinde, mevcut başkan Sertan Yalçın ile Arslan Keleş ve Niyazi Özcan'ın hazırladığı listeler yarıştı.

Seçim sonucunda 7 meslek komitesinin 3'ünü Yalçın, 3'ünü Keleş, 1'ini de Özcan'ın listesi kazandı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toplanacak meclis üyeleri, Meclis Başkanı, Başkanvekili ve divan ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegelerini belirleyecek.