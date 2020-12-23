Ereğli-Kandilli arasına bisiklet ve yürüyüş yolu projesi

Ereğli ilçesi ile Kandilli beldesi arasında 14 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde çalışmalar başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beraberinde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve teknik ekip ile güzergahta incelemelerde bulundu.

Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, projenin 2021 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un projenin hayata geçirilmesine destek verdiğini söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile Oruç'a yaptıkları ziyarette projeyi anlattıklarını belirten Çorumluoğlu, "Saadet Oruç, bu yolun demiryollarından alınması ve bize tahsis edilmesi için Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından bisiklet yolları desteklendiği için Devlet Demiryolları da bu işe sıcak bakıyor." dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, projenin hayata geçmesi ile iç turizmin hareketleneceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş