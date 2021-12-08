Ereğli Galericiler Sitesi yeni yerinde hizmete girdi

Zonguldak'ta 38 iş yeri ve 5 sosyal tesisin içerisinde bulunduğu Ereğli Galericiler Sitesi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Sitenin yönetim kurulu başkanı Ali Yanık, yapımına 2017 yılında Belen Mahallesi'nde başlanan sitede yer alacak ikinci el araba galerilerinin taşınma işlemlerine başladığını ve işletmelerin yeni yerlerinde hizmete girdiğini söyledi.

Samsun ve Düzce'nin ardından Ereğli'de galericilerin modern alanda toplandığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde olan ikinci el araç satışı yapan otomobil galerileriyle ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Yetki belgesi olmayanların artık bina altlarında durmaları yasaklandı. Bizler de ilçemizdeki galericileri bir araya toplayan projeyi hayata geçirdik. Taşınma işlemlerimiz başladı, bazı firmalar faaliyete geçti. Tamamen faaliyete geçmesiyle ilçe merkezindeki yaklaşık 500 araç bu alana çekilmiş olacak, dolayısıyla trafik yoğunluğu ortadan kalkacak. İçerisinde sosyal tesisleri bulunan galericiler sitesine noter ve banka şubelerinin gelmesi için çalışmalarımız var."

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek de galericilerin modern alana kavuştuğunu, noter ve banka şubelerinin gelmesiyle bölgedeki vatandaşların rahat nefes alacağını söyledi.