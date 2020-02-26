Ereğli'den kısa kısa

26.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:10

Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin, "Elimizin değdiği okullar" projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptığı bildirildi.

Mesleki Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yaşatmak, mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla merkez tarafından hazırlanan proje kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güzellik Saç Bakım Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Tesisat Teknolojileri öğrencilerinin oluşturduğu proje kapsamında Kızılcapınar İlkokulu'nda öğrencilerin saç kesimi ve bakımının yanı sıra kalorifer tesisatlarının kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.

Ormanlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi



Ormanlı Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu, 2020 yılında da belediye personeline hak ettiği zam oranlarını verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Posbıyıktan ziyaretler

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ereğli İlçe Müdürü Osman Günaydın'ı ziyaret etti.

Posbıyık, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Hakan Çelik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevine atanan Osman Günaydın'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı temennisinde bulunduğunu söyledi.



Ziyarete, başkan yardımcıları ile meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA