Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
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Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu

Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın otoparkında yanan otomobil nedeniyle 5 katlı binayı dumanlar basınca 15 dairenin sakinleri gece yarısı tahliye edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın otoparkında yanan otomobil nedeniyle 5 katlı binayı dumanlar basınca 15 dairenin sakinleri gece yarısı tahliye edildi. Yanan otomobilin yanında baygın bir şekilde bulunan bir kişi ise durumunun ağır olması üzerine hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesinde Hacı Şakir Bey Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın otoparkında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve doğalgaz ile polis ekibi sevk edildi. Apartman otoparkına giren itfaiye ekipleri 1 kişiyi kapalı otoparkta yanan aracın yakınında baygın şekilde buldu. Ekipler tarafından otoparktan çıkartılan M.K.'nın durumunun ağır olduğu ve ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Yangında 5 katlı apartmanı basan dumandan dolayı apartman sakinleri güvenlik nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından merdivenle bir bir tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve çok sayıda apartman sakini olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından otoparkta yanan araç kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu
Ereğli'de yangın korku ve paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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