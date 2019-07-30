Ereğli'de yakalanan hayvan hırsızları tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 164 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen 3 kişi ile çalıntı hayvanları satın alan 1 kişi tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ay içinde 164 küçükbaş hayvan hırsızlığı sonrası zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında ekipler, düzenledikleri operasyonda, hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen Y.B.K (20), A.T (23) ve B.M.E (27) ile küçükbaş hayvanları satın alan E.K isimli kişiyi gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan B.K (20), A.T (23) ve B.M.E (27) hırsızlık suçundan, E.K. ise hırsızlık malını satın almaktan tutuklandı.

Olayla ilgili ele geçirilen 102 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA