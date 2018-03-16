Ereğli'de, "Uygulamalı Girişimcilik Kursu" Töreni

Ereğli Kaymakamlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğinde düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursunu tamamlayan kursiyerlere, törenle sertifikaları verildi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Nazım Madenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile BAKKA işbirliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursunu başarı ile tamamlayan 30 kursiyeri kutlayarak, meslek edindirme ve istihdam alanlarında yapılan bütün çalışmalara destek olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Girişimcilik ve meslek edindirme kurslarının önemine değinen Madenoğlu, "İlçemizde yaratıcı fikirlerle kendi iş yerlerini açacak olan 30 yeni girişimcimizin iş hayatına katıldıklarını görmek bizleri sevindirecek ve onurlandıracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uygulamalı kursu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları verildi.