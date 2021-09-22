EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI - Haberler
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EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, PTT'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ptt'nin yeni hizmet binası törenle açıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde PTT'nin yeni hizmet binasının açılışı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT iş yerlerini yenileme ve yaygın işyeri ağını genişletmekten mutluluk duyduklarını söyledi.Türkiye genelinde önemli bir hizmet ağı ile vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Gülten, Pandeminin başlamasıyla birlikte iş yerlerimizde hizmet kalitemizi ve verimimizi düşürmeden, sunduğumuz iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde gerekli organizasyon değişiklikleri yaptık. Yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerimizi daha kolay hizmet alınır hale getirdik. 42 bin çalışanı, 4 bin 500 işyeri, 11 bin araç ile sundukları hizmetlerde pek çok alanda lider durumdayız. Hayatın akışında büyük değişiklikler yaratan sıra dışı anlarda, şartları süratle değerlendiriyor, tüm birimlerimizle organize oluyor ve hızlı aksiyon alarak yeni koşullara adapte oluyoruz. Bunun en somut örneklerinden birini de yakın zamanda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde yaşadık. Sahada verilen hizmetler kapsamında biz de en ön saflarda yerimizi aldık. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde, vatandaşlarımızın maddi yönden mağduriyet yaşamaması için hizmetlerimizi kapılarına kadar ulaştırdık. dedi.Yapılan konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek yeni konsept hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI
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Haber: EREĞLİ'DE PTT'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI - Haberler
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