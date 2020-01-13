Ereğli'de İstihdam Projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti

13.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:18

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesinin kapanış toplantısı yapıldı.



Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesinin kapanış toplantısı Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında belediyemiz tarafından yürütülen Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesinin son aşamasına geldik. Bugüne kadar özellikle kadın girişimcilerimizin ekonomiye katılımlarını sağlamak adına çeşitli eğitim programları ve projeye uygun çalışmaları gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de bu düsturla çalışmalarımıza devam edeceğiz ve istihdama yönelik her projenin arkasında olacağız. Huzur şehri Ereğli'nin inşası noktasında istihdamın artırılmasını önemli bir unsur olarak görüyoruz. Bu şehre olan sevdamız, hizmet aşkımızla emin adımlarla ilerleyecek hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için çabalamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimize gelen İspanya heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyor, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.



Programın sonunda Başkan Yardımcısı Mehmet Arıcan, Başkan Danışmanı Abdulkadir Çat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Yalçın ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Aysun Sökmen Özçelik İspanya'dan gelen proje ortaklarına hediye takdiminde bulundu. Programa, Başkan Yardımcısı Mehmet Arıcan ve Başkan Danışmanı Abdulkadir Çat'ın yanı sıra kapanış toplantısı için İspanya'dan Ereğli'ye gelen heyet, kurum müdürleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA