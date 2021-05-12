Ereğli'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
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Ereğli'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Ereğli'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Ümmet Platformu" üyesi bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Ümmet Platformu" üyesi bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Devrim Bulvarı'nda bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Platform sözcüsü Mustafa Köseoğlu, İsrail'in dünyanın en alçak zulmünü ramazan ayında tekrar ettirerek Filistinlilere, gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdığını söyledi.

İsrail'in bitmek bilmeyen suçlarına tüm dünyanın göz yumduğunu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen İsrail'in hukuk tanımayarak, saldırmaya ve işgale devam ettiğini anlatan Kösoğlu, "Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin şerefini korumaya devam ediyorlar. Kudüs İslam'ındır. Kudüs, sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra üçüncü kutsal şehrimizdir ve çevresi bereketli kılınan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağımızı haykırıyoruz." diye konuştu.

Tüm dünyayı İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağıran Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Tüm İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında mahkum edilmelidir. Mecsid-i Aksa'nın Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir."

Grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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