Ereğli'de 2 yılda 30 ton elektronik atık, 100 ton bitkisel yağ ile 9 ton pil toplandı
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Ereğli'de 2 yılda 30 ton elektronik atık, 100 ton bitkisel yağ ile 9 ton pil toplandı

Ereğli'de 2 yılda 30 ton elektronik atık, 100 ton bitkisel yağ ile 9 ton pil toplandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 yılda 30 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderilirken, 100 ton bitkisel atık, 9 ton da pil toplandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 yılda 30 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderilirken, 100 ton bitkisel atık, 9 ton da pil toplandı.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, atık elektrik ve elektronik eşyaların, Bağlık Mahallesi'ndeki Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezi'nde düzenli olarak toplandığını ve atıkların geri dönüşüm tesisine gönderildiğini belirtti.

İlçede bugüne kadar 2 yılda 30 ton elektrik atığın geri dönüşüme, 100 ton bitkisel atık yağ ile 9 ton pilin toplandığını aktaran Okumuş, ayrıca 29 noktada temin edilen kullanılmış giysi ve ayakkabılardan kullanılabilir olanlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, kullanılamayacak durumdaki giysilerin ise geri dönüşüme gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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Ereğli'de 2 yılda 30 ton elektronik atık, 100 ton bitkisel yağ ile 9 ton pil toplandı - Haberler
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