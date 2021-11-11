Ereğli Belediyespor, Beykozspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor, Beykozspor maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Teknik Direktör Erhan Koç, yaptığı açıklamada, Kilimli Belediyespor galibiyetiyle haftayı kapattıklarını, bu moralle Beykozspor maçı hazırlıklarını taktik ve kondisyon ağırlıklı sürdürdüklerini söyledi.

Her maça final havasında hazırlandıklarını aktaran Koç, "Deplasmandan galibiyetle dönerek seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Zor maç olacak ama bu maç bizim için önemli. Oyuncularımız galip gelmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacak." dedi.

Karşılaşma, 14 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Beykozspor Stadı'nda oynanacak.

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