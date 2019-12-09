Ereğli Belediyesinden fidan dağıtımı gerçekleştirdi

09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:53

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi daha yeşil bir Ereğli parolası ile çıktığı yolda merkez başta olmak üzere Belkaya, Kutören, Zengen ve Çayhan mahallelerinde fidan dağıtımları gerçekleştirdi.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu fidan dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin ilgisi, yeşile ve doğaya verdikleri değer bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Daha önce belirttiğimiz gibi geçmiş dönemde toprakla buluşturduğumuz binlerce fidanın kurumaya terk edilmesi üzerine bu dönem farklı bir uygulama yapmayı uygun gördük. Artık Ereğli Belediyesi olarak fidan dikmeyecek fidanları hemşehrilerimize dağıtarak onlardan dikmelerini ve bakımını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda merkez başta olmak üzere Belkaya, Kutören, Zengen ve Çayhan mahallelerimizde binlerce fidanı hemşehrilerimize dağıttık. Daha yeşil bir Ereğli umuduyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Başkan Oprukçu, "Toprak, dünyanın en mütevazi ve en vefalı olgusudur. Toprağa samimiyetle ve iyi niyetlerle ekilen mahsuller, dikilen fidanlar karşılığını en verimli şekilde bizlere sunar. Biz de samimi olarak Ereğlimizin yeşiline yeşil katmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah arzuladığımız doğaya kavuşacak ve gelecek nesillerimize yeşiliyle, tertemiz doğasıyla yaşanabilir bir Ereğli bırakacağız. Sağlıklı bir yaşamın temiz doğa ile mümkün olacağı gerçeğini unutmamalıyız. Bu anlamda doğamıza, yeşilimize ve Ereğlimize hep birlikte sahip çıkarak geleceği ve huzur şehri Ereğli'yi inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA