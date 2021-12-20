Ereğli Alevi Kültür Derneğinde Başkan Taştan güven tazeledi - Haberler
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Ereğli Alevi Kültür Derneğinde Başkan Taştan güven tazeledi

Ereğli Alevi Kültür Derneğinde Başkan Taştan güven tazeledi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Alevi Kültür Derneği olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Mehmet Taştan seçildi.

Ereğli Alevi Kültür Derneği olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Mehmet Taştan seçildi.

Kavaklık Mahallesi'ndeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından tek listeyle gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Mehmet Taştan, yönetim kurulu üyeliklerine Zehra Saydam, Nuray Dolunay, Hüseyin Yüce, Tuncay Güven, Hasan Üzmez ve Mustafa Ceyhan seçildi.

Dernek Başkanı Taştan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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