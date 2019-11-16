Erdoğan: Yüzde 8,4'e kadar düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı

16.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsizliği yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek, "Maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı." dedi.



İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi edeceklerini belirten Erdoğan, "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle