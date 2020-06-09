Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
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Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var

Son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime girmeden önce Meclis Başkanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım'ın ismi tekrar aynı görevle anılıyor. Ancak Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini istiyor.

09.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:05

TBMM, yeni başkanını seçecek. En güçlü aday mevcut başkan Mustafa Şentop iken Binali Yıldırım'ın ismi de kulislerde geçiyor. Erdoğan, Yıldırım'a Meclis Başkanlığı görevinin verilmesini düşünüyor ancak Binali Yıldırım'ın gönlü Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda.

TBMM Başkanlığı için 2-12 Temmuz tarihleri arasında seçim yapılacak. İlk iki turda seçilmek için 400 milletvekilinin desteği, üçüncü turda ise 301 oy gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaylık müracaatı öncesinde AK Partili milletvekilleriyle grup toplantısı yapması bekleniyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti kulislerinde, 1.5 yıldır bu görevi yürüten TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un en güçlü aday olduğu konuşuluyor. Şentop, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ayrılması üzerine 24 Şubat 2019'dan başkan seçildi.

YILDIRIM'IN GÖNLÜNDE BAŞKA BİR MEVKİ VAR

Kulislerde ismi adaylık için geçen Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta vekillerle bir araya gelmesi 'yeniden aday mı?' sorularına neden oldu. Yıldırım, adaylığı konusunda renk vermedi. Binali Yıldırım'ın, kabine değişikliğini beklediği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini istediği öğrenildi.

Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var

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