Erdoğan ve Trump G20'de Buluştu! Gündem: Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılan bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre görüştü.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM SURİYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da yer aldığı görüşmede liderler, Suriye'de yaşanılan iç kriz ve mülteci sorununu tartıştı.



Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından 'Küresel Büyüme ve Ticaret' başlıklı birinci çalışma oturumu gerçekleştiriliyor.