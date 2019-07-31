Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel...
Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
Ankara'da, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alınan 14 kişinin sivrisinek alerjisi olduğu ortaya çıktı
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