Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel...

Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel...

Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

31.07.2019 22:17
Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel...

Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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