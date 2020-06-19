Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı Geçtiğimiz gün Beştepe'de gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde erken seçim tartışmaları konuşuldu. Cumhur İttifakı'nın ortakları, erken seçim tartışmalarını "gereksiz" bularak seçim için 2023'te mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme 50 dakika sürdü ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşmadı, poz verirken de aralarına 1.5 metre mesafe koydular.

Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, bu görüşmelerinde seçimlerin hangi tarihte gerçekleşeceği hususunda tarih belirledi.

MHP'DEN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN TAM DESTEK

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, temmuz ayında gerçekleştirecek Meclis Başkanlığı seçimi için Erdoğan'a tam desteğini sunan Bahçeli, konuyla ilgili olarak "MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını destekleyecek. Takdir sizin" dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİHTE ANLAŞTILAR

İki lider aynı zamanda erken seçim tartışmalarını da ele aldı. Erken seçim tartışmalarını "gereksiz" bulduğunu belirten Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim takvimi için "2023'te teyitleştiği" bildirildi.