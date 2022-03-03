Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

SAAT 14.00'TE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin kritik zirvesi saat 14.00'te başlayacak. Yapılan bilgilendirmeye göre görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek.

SAVAŞ DAHİL BİRÇOK KONU GÜNDEMDE

Toplantıda Erdoğan ve Bahçeli, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra ekonomiden politikaya kadar pek çok konu hakkında fikir alışverişi yapacak.