Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşecek. Zirvede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

SAAT 14.00'TE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin kritik zirvesi saat 14.00'te başlayacak. Yapılan bilgilendirmeye göre görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

SAVAŞ DAHİL BİRÇOK KONU GÜNDEMDE

Toplantıda Erdoğan ve Bahçeli, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra ekonomiden politikaya kadar pek çok konu hakkında fikir alışverişi yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Haberler

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