Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşecek. Zirvede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
SAAT 14.00'TE GÖRÜŞECEKLER
İki liderin kritik zirvesi saat 14.00'te başlayacak. Yapılan bilgilendirmeye göre görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek.
SAVAŞ DAHİL BİRÇOK KONU GÜNDEMDE
Toplantıda Erdoğan ve Bahçeli, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra ekonomiden politikaya kadar pek çok konu hakkında fikir alışverişi yapacak.