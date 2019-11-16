Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek
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Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek

Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın.

16.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:21

Erdoğan, toplumda erken emeklilik ile ilgili taleplere de "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Erdoğan: Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek
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