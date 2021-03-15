Erdoğan: "(Suriye)Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesininBatı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna...
15.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:34
Erdoğan: "(Suriye)Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesininBatı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum"
Erdoğan: "(Suriye)Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesininBatı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy