Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Genel görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
29.08.2019 14:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cenaze namazının kılınması
Genel görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
Kaynak: AA