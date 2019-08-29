Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Genel görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.

29.08.2019 14:24
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Genel görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı
Kaynak: AA
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