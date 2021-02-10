Erdoğan, seçim dönemindeki kozunu yeniden oynamaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair birçok konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çekeni ise belediyelerle ilgili bölüm oldu.

İZMİR'DEKİ SEL FELAKETİNİ HATIRLATTI

İzmir'de sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketi ile ilgili haberler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. CHP Genel Başkanı'na bir esnaf 'Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikayet ediyor düşünmedim değil. İzmir'in hali ortada, 35 yıldır sizde. Altyapı için bir şey yapmaz mı? İzmir tüm altyapısıyla çökmüş vaziyette. Siz ne yapıyorsunuz? Suyunuz yoktu, biz DSİ'ye verdiğim talimatla biz getirdik. Halk benim halkım. Biz onları susuz bırakamayız. Büyükşehirler suyu kendisi temin etmek zorundadır. İzmir'de böyle bir şey söz konusu değil." " ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ DURUMU İZLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında "Geçmişten bugüne, bu manzaraların bir kısmını hep birlikte seyredelim. Ekranları başında bizi izleyen milletim de seyretsin. Ve bu CHP belediyeciliğinin, çöp, çukur, çamur ne olduğunu tekrar görelim." diyerek CHP'li belediyelerin yönetimindeki illerde yaşanan olumsuzluklara ait görüntüleri de paylaştı. Ardından ise salonda AK Partili belediyelerdeki durumu gösteren bir video izlendi.

31 MART SEÇİMLERİNDEKİ GİBİ

CHP'li belediyelerin yönetiminde olan şehirlerdeki altyapı ve hizmet eksikliklerine dikkat çeken videoların bugün Meclis'te bizzat Cumhurbaşkanı tarafından izletilmesi, akıllara 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan süreci hatırlattı.