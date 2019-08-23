Erdoğan, Putin'i İdlip için uyardı: Türkiye'nin güvenliği bakımından ciddi bir tehdide dönüşüyor

23.08.2019 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak, Suriye'nin İdlip bölgesindeki son gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle