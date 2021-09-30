Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor - Haberler
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Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmeye damga vuran konulardan biri de terörle mücadele oldu. PKK/YPG terör örgütünün Moskova'da ağırlanmasından duyduğu rahatsızlığı görüşmede Putin'e de aktardığını ifade eden Erdoğan, ABD'li bir ismi de özellikle ön plana çıkardığını belirtti. Erdoğan, "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız ediyor" dedi.

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 saatlik bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Görüşmede ön plana çıkan konulardan birinin terörle mücadele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/YPG terör örgütünün Abd'de Beyaz Saray'da olduğu gibi Moskova'da da iyi karşılanmasından duyduğu rahatsızlığı Rusya lideri Putin'e de aktardığını ifade etti.

Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam, terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi;

"Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK/YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt ABD'de de Beyaz Saray'da ağırlandı. Burada da bunlara ilgi, maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor.

"Terörle mücadele konusuyla ilgili dayanışmamızı daha da artırmamız gerekir" dedik. Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ve Tel Rıfat'ta varlığının sonlandırılmasıyla ilgili, daha önce varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır.

Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam, terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor

McGurk, teröre destek veren bir isimdir. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola oralarda dolaşan adamdır bu.

Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Şu anda da onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı."

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Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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