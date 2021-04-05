Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Son dakika: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusuna çevrildi. En son Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün toplantı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gelen son dakika haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantıda neler açıklayacak merak ediliyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında..

ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.