Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe ile görevden uzaklaştırılarak hapse konulan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin eceliyle ölmediğini belirterek süreci takip edeceklerini ve Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Sancaktepe'de halka hitap eden Erdoğan, "Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle