Erdoğan, "Mersin Senin Gurur Duyuyor" Sloganı Atan Partililere 31 Mart'ı Hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Şehircilik Günü toplantısında yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Coşkulu geçen toplantıda Erdoğan, "Mersin seninle gurur duyuyor" sloganı atan partililere 31 Mart 2019 yerel seçimlerini hatırlatıp "Mutlaka almalıyız" talimatı verdi.

"ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Konuşmasının devamında "Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır" diyen Erdoğan, 31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

2014'TE İPİ GÖĞÜSLEMİŞTİ

2014 yerel seçimlerinde yüzde 32'lik kesimin oyunu alan MHP birinci parti çıkmıştı. MHP'yi yüzde 28,3 ile CHP takip ederken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 28'de kalmıştı.