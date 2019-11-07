Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews.

07.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


VİDEO: Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et