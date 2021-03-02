Erdoğan: "Kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyor, kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getiriyoruz."
02.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:49
Erdoğan: "Kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyor, kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getiriyoruz.
Erdoğan: "Kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyor, kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş